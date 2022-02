La comunidad científica continúa trabajando en nuevas fórmulas de poner freno a una pandemia que todavía no acaba. Cuando son ya más de 5,7 millones de muertes y más de 386 millones de contagios los registrados desde que el coronavirus SARS-CoV-2 entrase en escena, –según datos de la propia Organización Mundial de la Salud –, la lucha por aplacar de una vez por todas a la covid-19 continúa.

Al tiempo en que las autoridades sanitarias inciden en la necesidad de recibir las llamadas dosis de refuerzo ante las señales de que la inmunidad provocada por las vacunas actuales puede disminuir a lo largo del tiempo, los científicos se afanan en desarrollar nuevos sueros y nuevos tratamientos en busca de una vía capaz de cortar también la transmisión del virus, y no solo de frenar los cuadros graves de la covid, lo cual, no obstante, ha resultado trascendental para encarar una nueva fase en la lucha contra la pandemia.

Su interés científico reside en que, tal y como informa The New York Times, son muchos los que creen que podrían ser la forma más eficaz de prevenir infecciones a largo plazo. Es decir, no solo evitar cuadros graves de la covid, sino también de poner freno al propio coronavirus aplacando los contagios.