La valeriana es una planta utilizada previa o posteriormente a alguna actividad que nos causa nervios o estrés

Algunas personas la utilizan para combatir el insomnio, pero uno de sus efectos secundarios es que puede provocarnos todo lo contrario

Es aconsejable consultar al médico puesto que la valeriana puede hacer interacciones con otros medicamentos

Aceites esenciales con efectos sedantes y relajantes, eso y más contiene la planta de valeriana, un conocido recurso casero que reduce el nerviosismo y la agitación. Los resultados de varios estudios indican que la valeriana, una planta alta y con flores que crece en praderas, puede disminuir el tiempo que tardas en dormirte y ayudarte a combatir el insomnio.

De las muy diversas especies de valeriana, solo se han estudiado las raíces cuidadosamente procesadas de la valeriana officinalis. Sin embargo, no todos las investigaciones demostraron que la valeriana sea eficaz. Es más, pueden existir algunos peligros. Antes de decidir si vas a tomar un suplemento de valeriana para conciliar mejor el sueño, considera lo siguiente:

Es posible que los medicamentos no sean la solución

Comienza por los hábitos del estilo de vida que influyen en el sueño: evita tomar cafeína tarde en el día, mantén un horario regular para dormir, haz ejercicio regularmente y distiéndete una o dos horas antes de dormir. Además, la terapia cognitivo-conductual (por ejemplo, tener pensamientos positivos en lugar de preocuparte porque no te duermes) puede ser más eficaz y segura que los medicamentos o los suplementos herbarios para tratar el insomnio crónico. También puede haber causas no diagnosticadas significativas, como la apnea del sueño o el síndrome de movimientos periódicos de las piernas, que requieren más estudios.

Lo que se dice sobre el producto puede ser engañoso

No confíes únicamente en la información tendenciosa que forma parte de la estrategia de comercialización del producto. Busca información objetiva, basada en investigación, para evaluar lo que se dice sobre el producto, por ejemplo, información brindada por el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral o por la Oficina de Suplementos Dietéticos.

La dosis no está clara y pueden presentarse efectos secundarios

La valeriana parece ser más eficaz después de tomarla regularmente durante dos o más semanas. Debido a que las dosis variaron en estudios sobre la valeriana y algunos estudios no fueron rigurosos, no está claro qué dosis es más eficaz o por cuánto tiempo debes tomar una dosis en particular.

Aunque se cree que la valeriana es bastante segura, pueden ocurrir algunos efectos secundarios, como dolor de cabeza, mareos, problemas estomacales o insomnio. Quizás no sea seguro tomar valeriana si estás embarazada o amamantando. Además, no se la evaluó con el fin de determinar si es segura para niños menores de tres años. Si tienes una enfermedad hepática, no tomes valeriana. Debido a que la valeriana puede hacerte sentir somnoliento, evita conducir o trabajar con maquinaria peligrosa después de tomarla.

Es posible que haya interacciones con otros medicamentos

La valeriana puede aumentar los efectos de otros somníferos. También aumenta el efecto sedante de las sustancias depresoras, como el alcohol, las benzodiacepinas y los narcóticos. La valeriana puede interferir en la acción de algunos medicamentos recetados. También puede interactuar con otros suplementos dietéticos, como la hierba de San Juan.

La Administración de Alimentos y Medicamentos no supervisa los suplementos herbarios de la misma manera que los medicamentos. No siempre puede haber certezas sobre lo que estás tomando y si es seguro. El contenido de un suplemento que tiene valeriana puede no ser consistente y puede incluir otros ingredientes. Recuerda, que sea natural no siempre significa que sea seguro.

Habla con tu médico

Si estás considerando tomar valeriana, consulta al médico para asegurarte de que no interactuará con otros medicamentos o suplementos que estés tomando y de que es recomendable para cualquier enfermedad que tengas.