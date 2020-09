Valladolid y Salamanca prorrogan siete días más las restricciones por covid

Estas prórrogas quedan ahora a expensas de la ratificación por parte de los órganos judiciales, que ya dieron la razón a la Junta de Castilla y León cuando la pasada semana ordenó las mismas restricciones, aunque tendrán que analizar si se ajustan a la realidad epidemiológica actual. No obstante, el propio alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que recurrió ante la Justicia la orden original al considerarla desproporcionada y por incurrir en incoherencias, ha adelantado esta mañana que no entendería el fin de las restricciones ya que los datos epidemiológicos no han mejorado. En cualquier caso, llegue o no a tiempo la ratificación judicial, las órdenes entrarán en vigor las 00.00 horas de esta noche y con un horizonte temporal de siete días, tras lo que la Junta ha adelantado que volverá a analizar la conveniencia de prorrogar las medidas o levantar estas restricciones si se aprecia una mejoría en la evolución de los contagios.