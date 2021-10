La nueva variante del coronavirus 'delta plus' llega a España: ha aumentado la capacidad de contagio

La nueva variante del coronavirus , conocida como 'delta plus' ya está en España. El último caso se ha detectado en la Comunidad Valenciana. En Informativos Telecinco hemos consultado a varios expertos sobre las características de esta subvariante que se detectó por primera vez en Reino Unido este pasado verano, para saber si es más contagiosa o conlleva más riesgos para la salud.

Esta variante es un nuevo sublinaje de las decenas que hay de la delta, bautizada como Delta Plus', y ha llamado la atención no por su agresividad, no es una variante violenta sino porque ha aumentado algo su capacidad de contagio, en torno a aun 10%.