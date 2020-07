Con miedo, así viven la vuelta al confinamiento los vecinos de la comarca de Segriá, en Lleida

Los vecinos de Segrià, en Lleida, ya han vuelto al confinamiento y viven el primer día con las nuevas medidas de restricción impuestas por los nuevos rebrotes. Muchos de ellos temen que la situación empeore y que este segundo confinamiento vuelva a alargarse, algo que desde la Generalitat no descartan.

La consellera de Salud de la Generalitat , Alba Vergés, ha admitido este domingo que es posible que deba confinarse en casa a los vecinos del Segrià (Lleida), tras el rebrote por el coronavirus : "No podemos descartar nada".

Aun así, ha valorado que "si se hace caso de las medidas" y se interiorizan, no debería hacer falta endurecer el confinamiento, ha indicado en una entrevista en 'Rac1'.

Ha subrayado la importancia de evitar aglomeraciones y de no encadenar reuniones con más de diez personas distintas: "No es cuestión de cerrar las actividades económicas , pero si de reducir la actividad social".

Sobre el cierre perimetral , ha explicado que le preocupa más lo que pueda pasar dentro del Segrià: "No serviría de nada que marcáramos el perímetro y prohibiéramos ir a comarcas vecinas, pero dejar que dentro se transmitiera el virus".

El alcalde de Lleida, tras el confinamiento: "Habría ido bien tener más tiempo"

El alcalde de Lleida , Miquel Pueyo, ha valorado este domingo el anuncio del confinamiento: "No creo que haya faltado coordinación , pero creo que nos habría ido bien tener más tiempo".

En un entrevista de 'Catalunya Ràdio', también ha cuestionado que no se anunciara el día anterior: "No sé por qué no se decidió hacer efectivo el confinamiento el viernes".