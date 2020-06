Crean el respirador low cost contra el coronavirus: de 44.000 a solo 445 euros

En su trabajo, publicado en la revista 'Medical Devices and Sensors', el equipo construyó un sistema automatizado alrededor de la bolsa y redujo el costo de un ventilador de emergencia a solo 500 dólares (445 euros) por unidad. En comparación, los ventiladores de última generación cuestan actualmente al menos 50.000 dólares (44.000 euros). Los componentes del dispositivo pueden ser fabricados rápidamente y el respirador puede ser ensamblado en sólo 15 minutos. La electrónica y los sensores del dispositivo dependen de una robusta cadena de suministro de campos no relacionados con la salud que probablemente no se vean afectados por la escasez.