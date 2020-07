"El coronavirus no procede de la naturaleza": la viróloga que huyó de China prepara "pruebas sólidas"

" El virus no procede de la naturaleza ni salió del mercado de Wuhan", ha señalado la viróloga en una entrevista con el diario El Mundo . Li-Meng Yan ha asegurado en varias ocasiones que el Gobierno chino sabía del peligro que suponía el coronavirus antes de que informara a la Organización Mundial de la Salud, OMS , el 31 de diciembre.

La experta , además, ha explicado en la entrevista que contactó con un colega del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China que dio pie a las primeras sospechas . "Me avanzó que en Wuhan sabían ya que era un nuevo virus SARS y que incluso habían secuenciado su genoma completo", precisa. Según la profesional, que trabajaba en un centro de Hong Kong, los expertos en china continental manejaban más información sobre el virus.

Li-Meng Yan ha añadido que este experto le dio "el dato más importante", un clúster familiar. "Todos sabemos lo que eso implica. Esta enfermedad se transmite de humano a humano. Me dijeron que no entendían lo que estaba sucediendo en Wuhan y que China no estaba compartiendo la suficiente información para comprenderlo. Es evidente que Pekín estaba tratando de encubrir la enfermedad", ha explicado.