“Cualquier nueva enfermedad infecciosa preocupa. No hay que crear una alarma innecesaria pero hay que tener precaución. El Monkeypox no es covid pero hay que estar muy alerta”, sentencia el dermatólogo Pablo Fernández.

La viruela del mono y la viruela común, erradicada en los hombres en 1980, son del mismo género, señala el doctor que admite que saber cómo ha saltado del simio al humano es complicado. “No se conoce muy bien. Hay muchos pacientes no han tenido contacto no con animales, no con lugares endémicos ni con contagiados. Es imposible conocer hoy una línea epidemiológica”. No obstante, en España, Sanidad ha fijado dos posibles focos, una sauna en Madrid y una fiesta en Maspalomas, Gran Canarias.