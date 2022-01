La gran mayoría de las personas se infectan con el VEB en la niñez . Las infecciones por el VEB en los niños generalmente no causan síntomas, o los síntomas no se distinguen de los de otras enfermedades leves y breves de esta etapa. En adolescentes o adultos, los síntomas suelen desaparecer en dos o cuatro semanas . Algunas personas pueden presentar fatiga durante meses.

No hay ningún tipo de vacuna o tratamiento para no contraer el virus y las recomendaciones para no contagiarse suelen apuntar a no compartir objetos como cepillos de dientes, no beber del mismo vaso que otras persona, etc.