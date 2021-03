"Somos los nadies”, dice Moyano en una entrevista con Infobae. “Es un virus silencioso que nadie conoce. Incluso la mayoría de los médicos lo desconocen porque no reciben información durante la carrera universitaria. Al no sospechar la presencia del virus y al no detectarse a tiempo, la infección puede dar lugar a enfermedades que avanzan y ya nada puede hacerse cuando los enfermos llegan al hospital. Pero lo interesante es que esa cadena sí se puede cortar. Yo estoy haciendo lo posible para que la próxima generación de mi familia no sufra lo que nosotros padecimos”, comentó.