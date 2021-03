“El VPH no es solo cosa de mujeres” , asegura Jesús de la Fuente, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. “Tampoco es exclusivo de determinadas relaciones sexuales. Cualquier persona que practica sexo es susceptible de contagiarse. Entre el 75% y el 80% de las personas sexualmente activas se infectarán por VPH en algún momento de su vida”, explica el doctor. Este virus es responsable del 5% de los cánceres en el ser humano.

Por eso, con motivo del Día Internacional de la lucha contra el VPH , 56 instituciones sanitarias han lanzado la campaña #ElVPHesCosaDeTodos para hacer llegar la idea de que los hombres también tienen su parte de responsabilidad . Ellos no solo pueden transmitir un virus, que es silencioso y no muestra síntomas, sino que pueden padecer cáncer .

La vacuna, base fundamental de la prevención

A día de hoy para prevenir los tumores causados por el VPH en hombres solo existe una herramienta: la vacunación . Porque el preservativo no protege al 100% de esta enfermedad de transmisión sexual, ya que no cubre todas las zonas que entran en contacto en la relación. Además, el cribado es una herramienta actualmente solo disponible para mujeres , que se hace mediante una citología.

Que una vacuna no esté financiada no significa que no esté indicada. La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha recomendado este año la inmunización tanto en chicas como en chicos a los 11-12 años.