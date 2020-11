Cada año hay 700.000 tumores provocados por virus de papiloma humano: vacunarse es vital

A primeros de octubre, The New England Journal of Medicine publicó "La vacunación contra el VPH y el riesgo de cáncer de cuello uterino", una investigación con 1,7 millones de mujeres en Suecia, entre 10 y 30 años, realizada durante 11 años, llevada a cabo por el Instituto Karolinska, que demuestra que la vacuna del VPH evita el cáncer de cérvix.