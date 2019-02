Adivina qué películas podría ver Abascal durante la gala de los Goya

Santiago Abascal no se ha mordido la lengua y, tras conocer la noticia de su veto, en un acto de su partido en Toledo, quiso responder a la Academia del Cine al declarar que "se están vaciando las salas de cine" y, ya de paso, enviar un dardo que ha retumbado por toda España: " No pasa nada. Los españoles seguiremos viendo a Clint Eastwood, a Mel Gibson o a quien haga falta ”.

Lo único claro en esta polémica es que el político no podrá participar en la gran fiesta del cine español, no reirá con las bromas de los presentadores y, sobre todo, no vivirá en directo cómo los galardonados levantan el Goya a lo más alto del teatro. Sin embargo, para que no se le tuerza la tarde del sábado a Abascal, le proponemos una serie de películas dependiendo de la temática que prefiera el líder de VOX. Además, las hemos centrado en sus dos actores favoritos: