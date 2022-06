Negando con la cabeza y gesticulando: la primera reacción del presunto asesino en el juicio de Marta Calvo

Arranca en Valencia el juicio a Jorge Ignacio Palma , el presunto asesino de Marta Calvo , acusado de matar también a otras dos mujeres , –Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas-, así como de intentarlo con otras ocho más en el periodo de 15 meses, desde verano de 2018 hasta el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que falleció Marta, cuyo cuerpo aún no ha sido localizado .

“El acusado presentaba rasgos de personalidad antisocial, sintiendo especial inclinación a mantener relaciones con prostitutas a sabiendas que, previo pago, podía hacer con las mismas lo que quisiera, aprovechándose de su vulnerabilidad como mujeres, aunque no se han objetivado alteraciones psicopatológicas ni síntomas de enfermedad o deficiencia mental”, comenzaba la primera lectura, que continuaba: “En fecha no determinada del verano de 2018, el acusado contactó por teléfono con Diana Milena, quedando en verse en el piso donde este ejercía la prostitución, solicitándole el acusado por teléfono que quería que consumiera cocaína. Cuando se vieron, fue el acusado el que trajo la cocaína, haciendo tres rayas sobre la mesa e indicándole a Diana Milena que consumiera, a lo que ella se negó. Más tarde, el acusado le dijo que quería hacerle un masaje, y después le pidió otro tipo de actos sexuales, dándose cuenta Diana que llevaba trozos de cocaína en el pene y los testículos, notando en ese momento que le escocía la vagina, empezando a encontrarse muy mal, ya que le ardía la zona genital y tenía el pulso muy acelerado. Por ese motivo se fue al baño y empezó a sacar piedrecitas de cocaína de la vagina y del ano, diciéndole a la encargada del prostíbulo que la quería matar, hecho que aquella no creyó, por lo que se fue a la cocina y cogió un cuchillo amenazando al acusado, por lo que aquel se vistió marchándose del lugar”.