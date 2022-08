La mujer de Nadal, Mery Perelló, ingresada en un hospital de Palma de Mallorca semanas antes de dar a luz

Al parecer, Mery está pendiente de que los médicos de dicho hospital decidan someterla o no a una operación en las próximas horas debido a que la mujer del tenista se encuentra en la recta final de su embarazo.

Tras haber participado en el Masters de Cincinnati, Rafa Nadal se encuentra en Estados Unidos, donde se prepara para su próximo torneo, el 'US Open'. A pesar de que el tenista no puede estar en estos momentos al lado de su esposa, los padres de esta y Maribel Nadal, hermana del deportist, no se han separado ni un solo momento de su lado en este contratiempo.