La historia de Darío, un niño que lucha contra uno de los cánceres pediátricos más letales

Darío , un niño de Galapagar , en la Comunidad de Madrid, fue diagnosticado con un cáncer cerebral raro el pasado mes de mayo de 2018 . Los médicos le detectaron un tumor teratoideo/rabdoide atípico ( AT/RT ) de grado IV metastásico, una de las formas de la enfermedad más letales en edad pediátrica. Aparentemente es incurable , según explican sus padres , Aurélie y Óscar , pero ellos no pierden la esperanza y siguen luchando por poder acarrear con los costes de nuevos tratamientos que puedan ayudar al pequeño .

"Cuando te dan la noticia de que tu amado hijo tiene un cáncer mortal, no puedes creértelo. Durante semanas vives en un estado de sueño irreal. ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mi hijo? Pero la vida es así, un río de experiencias dolorosas y plancenteras. No queda otra que asumir lo que la vida expresa a través de nuestras historias personales. La nuestra con Darío es una de hacer todo lo que esté en nuestras manos y aceptar lo que no se puede cambiar", explican los padres del pequeño en una campaña de GoFundMe, donde recaudan fondos para los tratamientos.