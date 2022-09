Nueve años de prisión a un masajista que abusó de una clienta menor

En la vista el procesado admitió que al terminar el masaje hubo relaciones entre ambos, pero indicó que fue "sexo consentido" y que "en ningún momento" pensó que estuviera haciendo "nada malo". Sin embargo, la chica negó tal consentimiento, ya que no estaba de acuerdo con lo que ocurría, y aclaró que no lo manifestó ni trató de evitarlo porque se quedó "bloqueada: No me salía hablar", expresó.