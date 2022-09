El calvario de Teodoro Leandres: tres años en prisión y nueve sin ver a su hijo por la denuncia falsa de su expareja

Teodoro Leandres ha vivido un calvario que le ha dejado sin sentir “ nada ”. “Me han dejado sin palabras”, ha expresado en ‘El Programa del Verano’ de Telecinco, donde ha compartido su historia junto con su abogada Ana de Silva para que, pide, “hagamos todo lo posible para que lo que yo he vivido no lo viva nadie más”. El hombre fue condenado a 14 años, después de que su expareja le acusase de haber sexualmente de forma continuada de su hijo de ocho años y de haberle mostrado material pornográfico. Ha pasado tres años y dos meses en la prisión de la Riviera, en Huelva, y nueve sin ver al menor. Ahora se ha demostrado la mala praxis de las profesionales que evaluaron al niño. Tendrán que in demnizarle con 129 000 euros.

Tres años después y dos meses después, Teodoro recuperó su libertad. El juicio se repitió y salió absuelto tras probarse que no había cometido esos hechos. El equipo psicólogo forense de Teodoro pudo demostrar que en esa primera sentencia condenatoria se utilizó una estrategia coactiva e inductiva en las preguntas al menor de edad, unas cuestiones y también unas respuestas, que fueron clave para condenar a un padre que no había hecho nada.

Sin embargo, el hombre asegura que no quiere dinero, sino concienciar a la sociedad para que nadie pase por lo que él ha tenido que pasar ya que no solo le privaron de la libertad, sino de su hijo, a quien nueve años después no ha podido ver porque “no me fio mientras esté con esa mujer”.