Elena Huelva y otros jóvenes que hicieron de la lucha contra el cáncer una causa en las redes

La muerte de Elena Huelva no deja de generar conmoción y pesar, con miles de mensajes inundando las redes en su recuerdo. La influencer sevillana de 20 años padecía un sarcoma de Ewing que le fue diagnosticado a los 16. Desde entonces, no dejó de luchar contra la enfermedad mientras realizaba una enorme labor de visibilidad para ayudar a otras personas y concienciar de la necesidad de invertir en la investigación contra el cáncer . Como ella, otros jóvenes como Pablo Ráez, Olatz Vázquez, Omar Álvarez o el también influencer Charlie hicieron de su enfermedad una causa en las redes.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

“Siempre he pensado que la mejor manera de vencer a alguien es conociéndolo. Así que me he puesto a estudiar sobre el cáncer; por qué se forma, cómo se forma, qué lo hace crecer, cómo se expande, etc. Estoy impresionada. Me parece una enfermedad de lo más inteligente”, escribía en agosto de 2020.