El padre de Pablo Ráez recuerda el legado de su hijo y Elena Huelva: "Han sanado su alma"

“En mi vida cotidiana me encuentro gente que me agradece la fuerza que Pablo les transmitió . Y para mí lo más importante es que su generación ese ‘Siempre fuerte’ lo lleva agarrado y son los que nos tienen que sacar de las cosas que nos vengan, que nos vendrán cosas y son ellos los que tendrán que sacarnos con ese espíritu”, expresa Paco.

Ese es el mensaje tras toda la fortaleza que nos demostraron tanto él como Elena Huelva: “ No rendirse y vivir. Todo el tiempo, cada instante que estás vivo es un disfrute y, dentro del dolor y los momentos bajos, también hay que equilibrar con positividad y con alegría por los momentos que estás, por compartir con tu familia, y también para los familiares, que son los grandes olvidados de las enfermedades. La vida continúa, hay que vivir en el agradecimiento y la gratitud”, afirma el padre de Pablo.

“Empezó por su manera de ver la vida y el aburrimiento un poco porque no conocen otra manera de expresión. Al final, los que están en ese lado todo ven lo mismo: que se mueren, que la vida es un regalo y que nos perdemos en un montón de tonterías que no son necesarias, que el amor es lo que tiene que mover al mundo y que desde ahí todo es mucho mejor. El amor a uno mismo, que al final, tanto pablo como Elena lo que han demostrado es que se querían. Aunque no han salvado su enfermedad sí han sanado su alma”, subraya.