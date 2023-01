Las tres versiones distintas que Dani Alves le dio a la jueza tras ser denunciado por violación

Desde prisión , donde ingresó el pasado viernes, el futbolista Dani Alves ha solicitado declarar ante la jueza para aclarar su versión sobre la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. La chica dice que no quiso hacerle una felación y la golpeó y violó en el baño . Él ha cambiado tres veces de versión. De momento, ha decidido cambiar de abogada .

El futbolista del Primero ha dado tres versiones. Primero dijo a los medios que no conocía a la chica. Después, ante la juez dijo que se cruzó con ella en el baño de la discoteca. En tercer lugar, y ante la acusación particular dijo que hubo sexo consentido y que no lo había contado antes para proteger a la joven.