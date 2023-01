Por otro lado, puede que te preguntes por qué algunos taxis llevan una matrícula de color azul con las letras blancas y otros no: el pasado 31 de julio de 2018 vio la luz una Orden Ministerial que introdujo cambios para este sector, entre ellos, la obligación para los nuevos taxis de instalar una matrícula especial en la parte trasera con estas características. La orden fijó un plazo de un año para que el resto de taxis y vehículos de arrendamiento de conductor de hasta 9 plazas sustituyan las matrículas anteriores, por lo que todos deberían contar con este distintivo.

El objetivo de esta medida es distinguir a los taxis 'verdaderos' de aquellos que no cuentan con licencia, de forma que se limite el intrusismo en esta profesión. Si un taxi no cuenta con este distintivo, es probable que se trate de un 'taxi pirata'. Eso sí, ten en cuenta que el cambio se aplica a la parte trasera, y no a la delantera: la matrícula, en este segundo caso, seguirá siendo igual, contando con el fondo blanco y los caracteres en negro.