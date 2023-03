Muere Laura Valenzuela, mítica actriz y presentadora de televisión, a los 92 años

Laura Valenzuela, la mítica presentadora de televisión que cautivó a España con su sonrisa ha fallecido a los 92 años de edad. El pasado 18 de febrero fue su cumpleaños y lo celebró en su hogar, en Madrid, junto a su hija, Lara Dibildos y sus nietos. Fue en el año 2012 cuando la madre de la actriz Lara Dibildos decidió abandonar la vida pública, retirarse de la televisión tras una vasta y premiada trayectoria profesional. La Academia de Televisión le otorgaba un premio más que merecido a una trayectoria ejemplar y ella dejaba constancia de que era hora de vivir con serenidad la vida a partir de ese momento. Han pasado 11 años pero el recuerdo de Laura Valenzuela sigue vivo. "Ya he decidido que me quiero acostar pronto, quiero descansar. Lo que me apetece son comidas, meriendas, cenas con la familia y los amigos más íntimos y ya. Y no maquillarme", confesaba al El Español.