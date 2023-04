" Fue la última voluntad de Aless , la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida . Aunque ya no estuviera" confiesa la presentadora que, ajena a la polémica que ha desatado su decisión en España, está feliz por haber podido cumplir el sueño de su hijo , que falleció el 13 de mayo de 2020 después de dos años luchando contra el cáncer : "Esto no es un capricho. Es cumplir el deseo y la última voluntad de mi hijo" insiste.

La semana pasada, cuando las especulaciones sobre la paternidad de la niña se limitaban más bien a las redes sociales, el tertuliano se sentó en el plató del programa presentado por Ana Rosa Quintana y, aunque en un principio aseguró que no iba a decir nada sobre la decisión de Ana "ni ahora ni nunca", no pudo disimular su disgusto con la bióloga. Muy serio -e incluso podríamos decir que enfadado- Lequio confesó que "no sabía todo" lo relacionado con este asunto, reveló que había "cosas" de las que se estaba enterando "ahora", dejó claro que él no había dicho nada a nadie y puso el foco sobre el entorno de la madre de su hijo Aless, afirmando que todos los que la rodean hablan con la prensa.