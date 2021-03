Araceli, la primera conductora de ambulancias de España: "Si lo pueden hacer otros por qué no voy a poder yo"

Hace más de cuarenta años una ambulancia por los pueblos de Asturias sorprendía tanto como ver quién la conducía. A Araceli no le tembló el pulso para coger el volante y conducir ambulancias . "Si lo pueden hacer otros por qué no voy a poder yo", comenta la mujer. Cuando su marido, taxista y encargado de trasladar a los heridos, decidió comprar una ambulancia y le dijo que "ella misma iba a ser la que iba a conducir la ambulancia". Así fue como esta limpiadora y ama de casa recibió su primer servicio.

" Días libres nada, ni vacaciones, ni nada... ", comenta Araceli. Ella misma comenta alguna de las anécdotas que le ha tocado vivir durante sus años de servicio: "Había tenido un guardia civil un accidente de tráfico. Me tocó el timbre el prácticamente y me dijo: '¿Esta tu marido?' y yo le dije que no".

La trabajadora también ha querido insistir y romper tópicos que rodean hoy en día a las mujeres: "A mí que no me digan que las mujeres no conducen bien porque no, porque es mentira". A ellas, no hay quién las frene.