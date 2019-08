Adele, Ed Sheeran y los protagonistas de ‘Harry Potter’, entre los famosos milennials más ricos

En segundo lugar se encuentra otro cantante: Ed Sheeran. El autor de la exitosa ‘Thinking Out Loud’ es el poseedor de una fortuna valorada en 94 millones de libras a sus 27 años. El pasado año, la cifra rondaba los 52 millones de libras.

Junto a ellos aparece otro grupo de famosos británicos pero que destacan en el plano musical: los exmiembros de One Direction. Aunque la ‘boy band’ se disolvió en 2016, los artistas han emprendido sus respectivas carreras en solitario, pero con diferentes niveles de éxito.

Así es como Harry Styles ocupa el cuarto puesto de la lista a sus 24 años y con 58 millones de libras en el bolsillo. Tras One Direction, el veinteañero triunfó con el single ‘Sign of the times’.