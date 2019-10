Su hijo recibe un premio de 40 euros y la Agencia Tributaria le reclama más de 1.000 euros

Al recibir el ingreso bancario del premio, en junio de ese año, el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda obligó a su madre a presentar la declaración de la renta del joven ya que a efectos fiscales, el premio se considera una ganancia patrimonial no exenta de tributar. Una declaración de la renta de la que está exento puesto que con la pensión no contributiva que recibe, 392 euros, no supera al año los 8.000 euros de mínimo exigible.