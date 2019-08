El alcalde de la localidad madrileña de Maltaelpino ha resultado lesionado tras su participación en el último boloencierro

El alcalde intentaba a empujones , poner emoción a su boloencierro porque los vecinos se quejaban de que no había riesgo. ‘’No tiene emoción ninguna’’ ‘’Ahora todo rebota’’ afirman los vecinos de la localidad madrileña. Tanto rebotó la nueva bola que casi termina con quien la hizo adelgazar por seguridad.

Rebotó de un lado a otro y lo tiró al suelo porque no se lo esperaba. Tuvo que ser trasladado al hospital, con varias contusiones y recibió puntos en el brazo derecho. Por otro lado, no hay mal que por bien no venga ya que llevaba el casco.