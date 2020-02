Alerta del Gobierno vasco por la contaminación del aire tras el incendio en Zaldibar: aconsejan aplazar el Eibar-Real Sociedad

Altos niveles de furanos y dioxinas en el aire

Solo son nocivos en una exposición prolongada

Aunque los responsables aseguran que solo son nocivos en una exposición prolongada, prefieren tomar medidas de antemano: no practicar deporte al aire libre; no ventilar las viviendas… e incluso recomiendan que este fin de semana no se celebre el partido de liga entre el Eibar y la Real Sociedad, --previsto para este domingo 16 de febrero a las 16:00 horas--, dado que el humo no solo afecta a Zaldibar sino también a municipios colindantes como Eibar o Ermua.