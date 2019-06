Almodóvar entra en la pintura de la mano de Jorge Galindo con 'Flores de periferia'

"El día que habíamos acordado me presenté en su estudio y empezamos con muchas dudas, con todas las dudas del mundo por mi parte. Pero la experiencia ha sido catártica para mí, ha sido muy emocionante", ha explicado Almodóvar, quien en un principio "no tenía la menor idea de que iba a participar como pintor" en el proyecto que se expone por primera vez y hasta el próximo 29 de septiembre en el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), ubicado en Almería.

Reconvertido en fotógrafo

"Lo digo un poco de broma, porque no me tomo a mí mismo muy en serio", confiesa al respecto, Almodóvar vuelve a ser "novato" en una disciplina artística, en la que sigue el ejemplo y las directrices de Jorge Galindo, quien le propuso ampliar sus instantáneas a tamaños "descomunales", como si de pantallas de cine se trataran, para pintar sobre ellas. "A mí me gusta mucho él como pintor y me pareció un regalazo poner su talento sobre las fotos", ha asegurado.