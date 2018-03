Antonio del Castillo, "extrañado" por declaraciones de Ruth Ortiz sobre el PP, dice que Susana Díaz también fue invitada

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, se ha mostrado "extrañado" este martes ante las declaraciones de Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, sobre la politizacación que a su juicio quiere hacer el PP de las víctimas.

En concreto, la madre de los niños asesinados por José Bretón ha recordado que la multitudinaria concentración de este domingo en Huelva en recuerdo de todas las víctimas de muertes violentas y para pedir la no derogación de la prisión permanente revisable "no era un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas".

Es por ello que a Antonio del Castillo le extraña que diga que "hasta hace un rato" no ha visto la foto de políticos del PP delante de la pancarta, donde, entre otros, estaban las fotos de sus hijos. "De mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada; el que quiera o la que quiera que lo haga con sus hijos, con los míos, no", ha subrayado Ortiz en un comunicado.