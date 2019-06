Carta de la madre de la niña con autismo de Sevilla: "Nuestros hijos deben de estar atendidos y valorados"

El mensaje de esta nueva 'madre coraje' , está dirigido especialmente a quienes les han apoyado dese que se conoció el caso, "He decidido escribir esta carta, principalmente, para dar gracias de corazón a todas las personas, medios de comunicación y demás que se han preocupado por este asunto tan desagradable para nosotros y por todo el apoyo recibido que ha sido muchísimo, inimaginable".

Lo sufrido por su hija Valeria no le impide destacar el esfuerzo que la comunidad educativa dedicada a educar y formar a menores con autismo, "me gustaría dejar claro que en ese colegio, Cervantes de Dos Hermanas, hay muy buenos profesionales . Yo también trabajo con niños, curiosamente tengo un centro de estudios donde la base del aprendizaje es la motivación hacia el alumno, y tengo muy claro que los colegios solo son paredes . Los hacen mejor y peor las personas que están dentro. Y por eso voy a seguir luchando, para que nunca, ninguna madre tenga ni sienta la necesidad de volver a meter una grabadora en la mochila de su hijo".

Rocío defiende que " los colegios deben de ser lugares, donde mínimo, cuando dejemos a nuestros hijos, estemos tranquilos y sepamos que van a estar atendidos y valorados", algo que contrasta con una realidad bien diferente, "nos encontramos a diario con pocas horas de pedagogía y logopedia, hay colegios que carecen de monitores y padres que tienen que dejar de trabajar para poder atenderlos si los llaman, no tenemos enfermeras y estamos en nuestro caso siempre con miedo de que haya una llamada de que a nuestra hija le ha dado un ataque epiléptico".

Frente a esta realidad, Rocío reclama "vocación y formación" porque, asegura, "necesitamos coordinación entre profesionales, profesores fijos y cualificados para que nuestros hijos no sufran tantos cambios, orientadores que se pongan en el lugar de los padres, repeticiones de curso o cambios de modalidad donde se tome en cuenta a los padres, porque son unos cambios muy fuertes a los que muchos de nosotros no estamos preparados, con periodos de adaptación para no cortar de raíz los vínculos de nuestros hijos con sus compañeros, una integración digna, la cual mi hija nunca tuvo, programas de patio reales donde nuestros hijos se sientan uno más, donde se les enseñe a jugar, a relacionarse con iguales".