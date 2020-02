Condenados por el Caso Arandina piden ser absueltos "porque no ocurrió nada"

Los dos exjugadores han insistido en que no se ha tenido en cuenta el testimonio del cuarto jugador que estuvo en el piso y que afirmó que no ocurrió nada.

" Solo pido un juicio justo y que se tengan en cuenta todas las pruebas, porque el cuarto jugador se ve en un video y, sin embargo, en la sentencia se dice que no estaba”, ha afirmado Viti en declaraciones a los periodistas.

No obstante, ha reconocido su "alegría inmensa" por percibir en su entorno, no solo en su familia, "el cariño y el apoyo de la gente ", en concentraciones como la de hoy.

Durante la concentración se ha leído un comunicado en el que se tildaba la denuncia presentada por la menor de 15 años de "falsa" y se pedía la absolución de los tres exjugadores porque "no existió ninguna agresión ni violación ".

También se apunta que en la denuncia se dice que fueron tres jugadores los que agredieron la menor pero no se habla del cuarto jugador, cuya declaración no se ha valorado en la sentencia condenatoria, pese a ser el único testigo no implicado cuya presencia se acredita en un video.