Es Cristo, es una mujer y es negra: la polémica del carnaval de Río de Janeiro

Para lograr esa igualdad pide que se luche contra la violencia que sufren las mujeres en Brasil ya que "el cuerpo femenino no nació para ser guiado por otro" .

Su representación de la figura de Cristo ha indignado a la Iglesia Evangélica, muy poderosa en Brasil. Algunos de sus feligreses han rechazado el mensaje de Evelyn y su samba Mangueira asegurando que "¡Este no es el Jesús de la Biblia!" .

La indignación de estos cristianos también hacía referencia a otro de los elementos representados en la carroza de Mangueira que realizaba en recorrido oficial por el sambódromo de Río de Janeiro bajo el lema 'The Truth Will Make You Free' (La verdad te hará libre) es la recreación de un monte calvario coronado por un Jesucristo crucificado de piel negra y con agujeros de bala en el cuerpo, en una clara crítica al creciente número de ciudadanos negros abatidos en esta ciudad por las balas de las fuerzas de seguridad.