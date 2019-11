"Perdió la vida del modo más cruel": Declaran los padres de Diana Quer, destrozados

La acusación particular mantiene la misma línea que la Fiscalía: que hubo violación y que la muerte de Diana no fue accidental. Para la fiscal, existen pruebas sólidas que demuestran que El Chicle encerró, violó y mató a la joven aquel verano de 2016 en A Pobra do Caramiñal. Además, añade el agravante de alevosía, porque Diana estaba “indefensa y maniatada”. El letrado Ricardo Pérez Lama, que ejerce la acusación particular, se ha centrado en descartar el principal argumento de la defensa de Abuín, que trata los hechos como homicidio imprudente. Para él, es un hecho “irrefutable” que se trata de “un crimen sexual” y en este sentido ha negado que El Chicle colaborase con la justicia, sino que la única intención era construir un testimonio para explicar las pruebas que pesan en su contra.