El Defensor del Pueblo cuestiona el uso de Archidona como CIE pero reconoce que sus instalaciones son mejores

El Defensor del Pueblo afirma que las instalaciones del Centro Penitenciario de Archidona 'Málaga II', que fue habilitado como centro provisional de internamiento de extranjeros (CIE), "presentan mejores condiciones arquitectónicas que cualquiera de los CIE actualmente en funcionamiento", pero cuestiona la "idoneidad" de su uso para este fin.

Sobre este centro penitenciario --en el que falleció un interno mientras funcionaba como un CIE--, afirma que "las condiciones estructurales" no plantea problemas para su utilización como centro provisional de internamiento de extranjeros. Las instalaciones de Málaga II ya no se encuentran en funcionamiento como centro de internamiento provisional y, desde el Defensor del Pueblo ven "relevante" que no haya iniciado su actividad penitenciaria.