Detenida la mujer que abandonó a un bebé hace 10 días en un portal de Orihuela

Un vecino que salió a pasear a su perro no tardó en encontrarla. La madre había ocultado el embarazo porque era su quinta hija y no tiene recursos. Algunas mujeres, sobre todo extranjeras, tienen miedo y no saben que hay muchas alternativas al abandono, incluso si están en situación irregular. Servicios sociales se encargan del bebé si no quiere quedárselo, o dan ayudas a las que quieran seguir adelante con la crianza. Ahora, la pequeña va a pasar a una familia temporal de acogida, que puede ser dentro de su propia familia. La madre será juzgada por un delito de abandono.