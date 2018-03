La EPOC es la tercera causa de años vividos con discapacidad a partir de los 50 años, según estudio

A este respecto, el neumólogo del Hospital de Alta Resolución de Loja, en Granada, Bernardino Alcázar, ha subrayado que "siempre podemos ofrecer a los pacientes tratamientos que mejoren su calidad de vida y su pronóstico a largo plazo".

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la tercera causa de años vividos con discapacidad a partir de los 50 años, según el estudio Global Burden of Disease, lo que destaca la importancia de crear conciencia sobre esta patología, su mortalidad asociada y el impacto que tiene en el día a día de los pacientes.

"Por ejemplo, en el caso de la EPOC, desde que el paciente es diagnosticado hasta que fallece pueden transcurrir 20 años o más durante los cuales no deja de tener síntomas", ha destacado el especialista.

En cuanto a las combinaciones LAMA/LABA, el doctor ha señalado que no todas son igualmente efectivas, algo que avala un estudio, presentado durante la reunión anual de CHEST del American College of Chest Physicians en Toronto en noviembre de 2017 y publicado en la revista científica Advances in Therapy.