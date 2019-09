El terrible relato de cómo se encontró a Gabriel

En el vehículo de Ana Julia los peritos hallaron l a sangre de Gabriel, no solo en el maletero; en el faro, y en un asiento. En la ropa interior del pequeño que Ana julia arrojó a un contenedor, en la tumba que escavó a de apenas diez centímetros de honda, en el jardín y en el interior de la casa. En la cabeza del hacha ADN de Gabriel.

Para la acusación particular refuerza la idea de que no sólo asfixio al niño y que fue a matarle con ensañamiento. Ana Julia estuvo más de 3 horas en la finca. Tuvo tiempo de limpiar la casa después de enterrarlo y pintar para fabricar una coartada. Aunque como ha dicho la defensa, no ha quedado demostrado que limpiara porque el análisis de los restos encontrados en la fregona y en el cubo, donde los perros marcaron, dieron negativo. El relato ha sido dramático hoy.