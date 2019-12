Identificado el cazador que disparó y golpeó a una perra el pasado fin de semana

La difusión del video en el que se veía como un cazador arrastraba sin escrúpulos a una perra gravemente herida, después de dispararla ha permitido su identificacion. En el video se podía ver como trataba al animal con una extrema crueldad, mientras que le decía a Ramón Feijoo que no le grabase. Sin embargo, este vecino de Chantada no dejó de hacerlo, mientras le decía que él no iba a permitir el maltrato al que estaba sometiendo a la perra. Y añadía "lo que estás haciendo es inhumano".