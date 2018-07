Imputan por agresión a un joven por arrojar una patata frita a la cara de otra persona

El tubérculo terminó dando en la cara a otra clienta del local. Esta, molesta por lo ocurrido, llamó a la policía, por lo que el joven fue. Según publica The Sun , tras varios meses de investigación, se ha imputado al joven unpor “usar una pajita para disparar una patata frita, golpeando a la mujer en la cara”. Con él, también fueron denunciados dos compañeros más.

Según la madre del agresor, el caso ha sido una pérdida de dinero y ha insistido en que su hijo tiró la patata para darle a un amigo, no a la mujer. “Es ridículo, he intentado meter una patata dentro de una pajita de McDonalds y no cabe”, ha sentenciado.