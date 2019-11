Informativos Telecinco acompaña a Verónica en el último día antes de su nueva vida lejos del maltrato

Verónica afronta este cambio con una mezcla de sentimientos, decepción por tener que comenzar de nuevo su vida, pena por estos dos años que deja atrás y esperanza ante una vida en España lejos del maltrato. Ella lo tiene claro, pese a la mezcla de sentimientos, tenía que dejar a su maltratador atrás, “todo sea por mi hijo y porque a mí no me falten más”. Y es que es la tercera relación de maltrato en la que Verónica se ve sumida .

Su pareja en Bulgaria les tenía sumidos en un infierno, el pequeño llegó a decir “A mi mamá no se la pega”. Y es que el marido de Verónica no le llegó a agredir físicamente, solo en algunas ocasiones le levantó la mano, como hoy nos cuenta. Pegaba tanto a la pared hasta hacerle un agujero, lo que le hizo temer que pasaría si la pegaba a ella. Se encerraba con su hijo y le amenazaba con tirar la puerta, y no paraba de pegar golpes hasta que se hacía sangre en las manos. Un carácter muy agresivo, en una espiral que no paraba de crecer. Hoy Verónica cree que su pareja nunca verá el maltrato en el que les tenía sumidos pero ella le ha dicho adiós para comenzar una nueva vida.