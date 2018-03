Mayor Zaragoza cree que la UE ha defraudado sus valores al no promover la inclusión y la igualdad de todas las personas

El exdirector general de la UNESCO y actual presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, ha considerado que la Unión Europea (UE) ha defraudado sus valores al no promover la inclusión y la igualdad de todos los seres humanos. Ha alertado, asimismo, de los efectos "devastadores" que tiene el supremacismo en la sociedad.

"Me ha dolido muy especialmente esta carencia de amparo, de solidaridad, de tender la mano, de Europa hacia los inmigrantes que ha llevado a que haya habido miles de muertos", ha indicado, al advertir de que ante un atentado terrorista todas las personas se solidarizan con las víctimas, pero "todos los días toleramos que la gente se ahogue o sufra el tráfico de personas".

Ha observado, asimismo, que "no puede ser" y se debe corregir el hecho de que un pequeño número de personas acumule una riqueza superior a la mitad de la humanidad o que en España "en los últimos años de la crisis haya habido un incremento muy grande de millonarios, no puede ser porque la brecha salarial y social no puede incrementarse por una situación de precariedad".