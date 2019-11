Meghan está triste y no nos extraña: No puede ni jugar al Monopoly en Palacio

Por ejemplo, si se queda a dormir en casa de Isabel II, no puede irse a dormir antes que ella. Según Diane Gottsman, autora de 'Modern Etiquette for a Better Life', lo mismo le sucede a la hora de sentarse a la mesa, y es que no puede comenzar a almorzar sin la presencia de la monarca y debe dejar de hacerlo como muy tarde a la vez. Es decir, sus horarios están completamente restringidos a los de la reina. Por cierto, que ante el riesgo de que puedan contraer alguna infección o enfermedad, los mariscos están prohibidos. Y el ajo tampoco entra en la cocina del Palacio de Buckingham porque es odiado por su majestad.