'Multiplica como nadie', el primer libro de matemática védica en España realizado por un 'youtuber'

"Siempre he sido profesor de apoyo de matemáticas, y me he encontrado muchos problemas para que las entendieran. Leyendo un libro sobre memoria se mencionaba las matemáticas védicas. Encontré cosas en inglés y me quedé alucinado porque es un método más fácil y creativo", explica este divulgador que ha creado una web y graba vídeos didácticos para explicar este método.