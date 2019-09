Nueva alerta sanitaria por listeriosis en la carne mechada de la marca Sabores de Paterna

El alcalde de Paterna dice que no conoce casos en la localidad

El alcalde de Paterna de Rivera (Cádiz), Andrés Díaz , ha afirmado que no tiene constancia de que ningún ciudadano del pueblo esté afectado por listeriosis, tras haberse activado alerta alimentaria nacional por la bacteria 'Listeria monocytogenes' en relación con la carne mechada fabricada por ' Sabores de Paterna', "una empresa familiar muy conocida en el pueblo".

El alcalde ha indicado que no ha podido hablar hasta el momento con el dueño de la empresa. No obstante, ha realizado un llamamiento a la tranquilidad, ya que "la Junta ha activado el protocolo y está poniendo todos los medios para que no haya trascendencia".