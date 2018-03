Los profesores de Religión piden a la Mesa del Pacto Educativo la consideración curricular de la asignatura

El colectivo de profesores de religión ha presentado este lunes 19 de marzo en la Subcomisión parlamentaria sobre el Pacto Educativo una propuesta para que el Pacto de Estado por la Educación incluya en el currículum escolar la enseñanza de la religión y para que cambie el estatus del profesor de religión de forma que este deba acceder por oposición al igual que ocurre con el resto de asignaturas.

"Queremos resolver un conflicto que están justificando tanto los distintos partidos como los gobiernos, un conflicto que no quieren solucionar. Hay mucha manipulación política con respecto a que el problema de la religión sea un problema de alta instancia política. No, el problema es educativo", ha precisado Álvarez, al tiempo que ha precisado que su reivindicación no es solo para la religión católica sino también para el resto de religiones que tienen firmados Acuerdos con el Estado.