La “tortura indescriptible” de una mujer que vio cómo su ex asesinó a su bebé al utilizarle como bate para pegarla

Samantha, ahora de 42 años, tiene miedo de que Rees reciba un permiso de libertad provisional por “buen comportamiento” y salga a la calle, según un comunicado que ha recibido. “Lo que pasó está constantemente en mi cabeza. Es una tortura indescriptible. Me voy a la cama, cierro los ojos y es como si hubiera un DVD en mi cabeza con aquella noche. Se repite todas las noches de principio a fin, después de 20 años no termina”, relata la mujer.

Terrible relato

Semanas antes del brutal ataque, Samantha había acudido a un refugio de mujeres porque tenía mucho miedo al trato que recibía por parte de su pareja. Una vez nació su hijo Bradley, se separó y se instaló sola en su propia casa con sus hijos, pero su expareja no cesó en insistir con llamadas telefónicas y visitas repentinas. Cinco días antes del ataque, instaló una alarma policial en su casa, que finalmente acabaría salvando su vida en aquella trágica noche.

Libertad de un asesino

“Recibí una carta donde pude leer ‘Rees ha progresado mucho’. Me sorprendió mucho. ¿Cómo puedes cambiar habiendo hecho algo así?”, comenta la mujer. La relación entre ambos solamente duro cuatro semanas. El hombre se volvió violento con ella y más tarde descubrió que estaba embarazada. "Sólo tiene 40 años. Podría conocer a alguien y podrían terminar teniendo un bebé o lo que sea y esa pobre persona no sabría nada de él", añade.

"Está absolutamente loco, me golpeaba la cabeza, me gritaba". “Es una persona muy celosa. Una vez me lanzó un martillo porque estaba hablando con el padre de mi otro hijo para que lo viera. Estaba celoso de cualquier cosa”, explica.