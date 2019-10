Superviviente de tsunami en Indonesia alerta de la ausencia de protocolos en Huelva y Cádiz "como lo hace Japón"

Belón también señalaba: "Me indigna que no haya protocolos en zonas como la de Huelva. Podemos salvar un montón de vidas humanas, solo informando a la población, ya que podemos echar una mano a los equipos de emergencias con protocolos establecidos. No es crear alarma como creen los que mandan",

La ponente ha destacado que se puede empezar a trabajar desde ya, "pero las autoridades no se enteran de nada. No saben lo que puede pasar en las costas de Huelva y de Cádiz", y ha instado a hacerlo "como lo hace Japón".

A partir de su trágica experiencia subrayó que, "no hay ningún hotel en Indonesia donde no haya un plan de evacuación" y ha destacado que congresos como estos "no deben servir de teoría, si no para poner todo en práctica".