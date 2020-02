Trato vejatorio: hacia una viajera con movilidad reducida en un autobús de Madrid

En el momento de los hechos

El pasado 6 de febrero, el conductor denunciado manifestó a oídos de todos los viajeros del autobús que "no se podía retrasar porque personas como ella se subieran a su bus". A lo que añadió: "vosotros no deberíais entrar al bus", "vuestros padres son unos irresponsables", "la gente como vosotros no debería existir", "es que vosotros sois retrasados mentales", "sois unos niñatos, mira como lloras", entre otras expresiones.